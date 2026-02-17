Siirt'te otomobil halk otobüsüne çarptı: 3 yaralı

SİİRT'te otomobilin, önünde ilerleyen halk otobüsüne arkadan çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Afetevleri Mahallesi Kurtalan Caddesi'nde meydana geldi. Plakası ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen otomobil, aynı yönde seyreden 33 ASB 971 plakalı halk otobüsüne arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan Remzi O., Cemal E. ve Yunus O. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber ve Kamera: Akif ÖZALP-/SİİRT,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı