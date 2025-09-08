Haberler

Siirt'te Otomobil Dereye Devrildi, 2 Yaralı
Siirt'in Baykan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin dereye devrilmesi sonucu sürücü ve yolcu yaralandı. Olay yerine hemen sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Siirt'in Baykan ilçesinde otomobilin dereye devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Muhammed E'nin (28) kullandığı 13 AD 201 plakalı otomobil, Siirt-Baykan kara yolunun Engin Köprüsü mevkisinde kontrolden çıkarak dereye devrildi.

Kazada, sürücü ile otomobildeki Fatma D. (38) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, UMKE, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sıkıştıkları araçtan ekiplerin yardımıyla çıkarılarak Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
