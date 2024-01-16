Üye Girişi
Haberler

Siirt'te Otomobil Bitlis Çayı'na Uçtu, Sürücü Kurtarıldı

Güncelleme:
Abone Ol

Siirt'te sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, Bitlis Çayı'na uçtu. Çayın ortasında mahsur kalan sürücü, vinç yardımıyla kurtarıldı.

SİİRT'te sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, Bitlis Çayı'na uçtu. Çayın ortasında mahsur kalan ve otomobilinin üzerine çıkarak tutunan sürücü Hakan Erol (34), vinç yardımıyla kurtarıldı.

Kaza, akşam saatlerinde Siirt- Baykan karayolu, Çaykaya köyü mevkisinde meydana geldi. Hakan Erol yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Bitlis Çayı'na uçtu. Çaya uçan otomobilin sürücüsü, Hakan Erol suda mahsur kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Otomobilinin üzerine çıkan ve tutunan sürücü, ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla beline bağlanan halat yardımıyla vinçle çekilerek kurtarıldı. Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Erol'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Bitlis Baykan Siirt Kurtarma Acil Durum Trafik Kaza Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Beşiktaş - Eyüpspor maç özeti! (VİDEO) Beşiktaş - Eyüpspor maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Lise 5 gün devamsızlık yapan belge alamıyor mu? 2024 devamsızlık 5 gün olunca belge alınmıyor mu ortaokul? Devamsızlık 5 günde belge alınmıyor mu? Ziraat Türkiye Kupası'nda VAR sistemi var mı 2024? Beşiktaş - Eyüpspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Beşiktaş - Eyüpspor maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Canlı maç anlatımı! Anksiyete nedir? Anksiyete kimlerde görülür? belirtileri nelerdir? Anksiyete türleri nelerdir? Prut Antlaşması nedir? Kimlerle, ne zaman imzalanmıştır? Prut Antlaşması hakkında bilgiler Sevr Antlaşması maddeleri nelerdir? Sevr Antlaşması sonuçları nedir? Değişik ve lezzetli kahvaltılık tarifler, fit kahvaltılıklar : Yeşil omlet, tavada yumurtalı tost, milföy kâsesinde kahvaltılık, protein omlet Çikolata kisti nedir? Çikolata kisti belirtileri nedir? Çikolata kisti tedavisi! Kader nedir? Kader anlayışı nedir? Dinde Kader ne anlama gelir? Kur'an-ı Kerim'de Kader nedir? Aralıklı oruç nedir? Aralıklı oruç nasıl yapılır? Faydaları nelerdir? Zararı var mıdır? Hurma diyeti nedir? Hurma diyeti nasıl yapılır? Hurma çeşitleri nelerdir, neye iyi gelir? Rüyada para çalmak ne anlama gelir? Rüyada para görmek ne anlama gelir? Rüyada bozuk para görmek! SSK ve Bağkur emekli maaş zammı ne oldu? Yeni emekli maaşları ne kadar, kaç TL? Beşiktaş - Eyüpspor maçı CANLI izle! Beşiktaş - Eyüpspor maçı canlı yayın izle! Nereden, nasıl izlenir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title