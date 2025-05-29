Siirt'te Otobüs Şarampole Devrildi, Şoför Yaralandı

1) SİİRT'TE ŞARAMPOLE DEVRİLEN YOLCU OTOBÜSÜNÜN ŞOFÖRÜ YARALANDI

SİİRT'in Tillo ilçesinde, kontrolden çıkarak şarampole devrilen otobüsün şoförü yaralandı.

Kaza, 15: 30 sıralarında Tillo ilçesi Hassa Hatun Türbesi mevkiinde meydana geldi. Gezi amacıyla getirdiği öğrencileri bölgeye bırakan ve şoförünün ismi öğrenilmeyen Siirt Belediyesi'ne ait 56 AK 185 plakalı yolcu otobüsü, kent merkezine dönüşü sırasında kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada otobüs şoförü yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan şoför, ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan şoförün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.