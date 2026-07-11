Siirt'te otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
Siirt'in Kurtalan ilçesi Kılıçlı köyünde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan otluk yangını, rüzgarın etkisiyle yayıldı. Orman İşletme Şefliği ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, yaşam alanlarına ulaşmadan söndürüldü.
Siirt'in Kurtalan ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Kılıçlı köyünde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle çevredeki alanlara yayıldı.
İhbar üzerine, bölgeye Orman İşletme Şefliği ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle yaşam alanlarına ulaşmadan söndürüldü.
Kaynak: AA / Abdurrahman Binay