Siirt'te GES tesisinde mahsur kalan işçi kurtarıldı

Güncelleme:
Siirt'in Baykan ilçesindeki Güneş Enerji Sistemi tesisinde mahsur kalan işçi, AFAD ve diğer ekiplerin çalışmalarıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

SİİRT'in Baykan ilçesinde Güneş Enerji Sistemi (GES) tesisinde olumsuz hava koşulları nedeniyle mahsur kalan işçi, ekiplerin çalışmasıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde Baykan ilçesine bağlı Ulaştı köyünün yüksek kesimlerindeki GES tesisinde meydana geldi. Tesiste temizlik ve kontrol çalışması yaptığı belirtilen Ogün Hazar (34), olumsuz hava koşulları nedeniyle mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, UMKE, sağlık ekipleri ile İl Özel İdaresi'ne ait iş makineleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla Hazar, bulunduğu tesisten güvenli şekilde alınarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde yapılan ilk sağlık kontrolünün ardından Hazar, Baykan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
