Siirt'te Öğretmenleri Taşıyan Minibüs ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 12 Yaralı

Güncelleme:
Siirt-Pervari kara yolunda meydana gelen kazada, öğretmenleri taşıyan minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada toplamda 12 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, sağlık durumları iyi.

SİİRT'te öğretmenleri taşıyan minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 12 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Siirt- Pervari kara yolu, Gölköy mevkiinde meydana geldi. Sürücülerinin ismi ve plakaları öğrenilemeyen, öğretmenleri taşıyan minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada araçlardaki 12 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Pervari Devlet Hastanesi ve Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
