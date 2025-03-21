Siirt'te Nevruz Bayramı Coşkusu

Siirt'te Nevruz Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Valilik himayesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Siirt Belediyesince 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Nevruz Bayramı'nın önemine ilişkin konuşmaların ardından def eşliğinde müzik dinletisi sunuldu.

Etkinliğe katılan Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, örs üzerinde demir dövdü.

Daha sonra nevruz ateşi yakıldı.

Kızılkaya ve etkinliğe katılanlar, halk oyunları ekibiyle nevruz ateşi etrafından halay çekti.???????

Etkinliğe çeşitli kurumların kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.