İşte Ekrem İmamoğlu'nun 121 sayfalık ifadesi

İşte Ekrem İmamoğlu'nun 121 sayfalık ifadesi
Ekrem İmamoğlu protestolarında 97 kişi gözaltına alındı

İmamoğlu protestolarında çok sayıda gözaltı var
Saraçhane'de tansiyon çok yüksek! Polis, göstericilere müdahale etti

Saraçhane'de tansiyon çok yüksek! Polis göstericilere müdahale etti
İmamoğlu'ndan 'Etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyor musunuz?' sorusuna tek cümlelik yanıt

"Etkin pişmanlık" sorusuna İmamoğlu'ndan tek cümlelik yanıt

Siirt'te Nevruz Bayramı Coşkusu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt'te Nevruz Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte Vali Kemal Kızılkaya, demir dövme gösterisi yaptı ve nevruz ateşi etrafında halay çekildi.

Siirt'te Nevruz Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Valilik himayesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Siirt Belediyesince 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Nevruz Bayramı'nın önemine ilişkin konuşmaların ardından def eşliğinde müzik dinletisi sunuldu.

Etkinliğe katılan Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, örs üzerinde demir dövdü.

Daha sonra nevruz ateşi yakıldı.

Kızılkaya ve etkinliğe katılanlar, halk oyunları ekibiyle nevruz ateşi etrafından halay çekti.???????

Etkinliğe çeşitli kurumların kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title