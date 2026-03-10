Siirt'te otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
Siirt'in Bahçelievler Mahallesi'nde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen acil sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 56 AJ 874 plakalı otomobil ile Metin Kalkan'ın (24) kullandığı 56 ABH 487 plakalı motosiklet, Bahçelievler Mahallesi Hakkı Akyüz Caddesi'nde çarpıştı.
Kazanın etkisiyle kaldırama çıkan otomobil, çarptığı reklam panosunu devirdi.
Otomobilin altında sıkışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarılan Kalkan, ilk müdahalenin ardından ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.