Kurtalan'da motosikletin çarptığı çocuk yaralandı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde motosikletin çarptığı 10 yaşındaki kız çocuk ağır yaralandı.

Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet, Fırat Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan E.A'ya çarptı.

Kazada, E.A. ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı çocuk, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.