Siirt'te Minibüs ile Ticari Araç Çarpıştı: 5 Yaralı
Siirt'in Kurtalan ilçesinde minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kurtalan-Batman kara yolunun Beşpınar köyü mevkisinde, sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı.
Kazada araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Abdurrahman Binay - Güncel