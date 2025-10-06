Siirt'te Minibüs ile Ticari Araç Çarpıştı: 5 Yaralı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kurtalan-Batman kara yolunun Beşpınar köyü mevkisinde, sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.