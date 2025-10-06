Haberler

Siirt'te Minibüs ile Ticari Araç Çarpıştı: 5 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt'in Kurtalan ilçesinde minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kurtalan-Batman kara yolunun Beşpınar köyü mevkisinde, sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Abdurrahman Binay - Güncel
Serdar Öktem suikastında 5 gözaltı

İstanbul'un göbeğindeki suikasta ilişkin çok sayıda gözaltı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kurnazlık yapan emeklilere kötü haber: O parayı faiziyle geri ödeyecekler

Kurnazlık yapan emeklilere kötü haber: O parayı faiziyle ödeyecekler
Damla Can sevgilisiyle kutsal topraklarda! Başörtülü haliyle takipçilerinin karşısına çıktı

Kutsal topraklara gidip bu pozu verdi: Başı kapalı ismi tanıdınız mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.