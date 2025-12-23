Siirt'te midelerinde uyuşturucu bulunan yabancı uyruklu 4 şüpheli tutuklandı

Siirt'in Baykan ilçesinde midelerinde 1 kilo 597 gram uyuşturucu bulunan yabancı uyruklu 3'ü kadın 4 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 14 Aralık'ta ilçedeki Şehit Bünyamin Torğut Polis Uygulama Noktası'nda iki aracı şüphe üzerine durdurdu.

Ekipler, araçlardaki 3'ü kadın 4 İran uyrukluyu, üst aramalarının ardından kentteki hastanelere götürdü.

Yapılan radyolojik görüntülemeler neticesinde şüphelilerin midelerinde çok sayıda cisim olduğu belirlendi.

Zanlıların midelerinden 119 paket halinde 1 kilo 597 gram eroin ve metamfetamin çıkarıldı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.