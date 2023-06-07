Siirt'te mayın patlaması: 1 asker yaralı

Siirt'in Pervari ilçesi Doğan köyü kırsalında mayın patlaması sonucu 1 asker yaralandı. Yaralı asker, helikopterle Siirt 3. Komando Tugay Komutanlığı'nda getirildi. Daha sonra yaralı asker ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı askerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.