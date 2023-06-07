Siirt'te mayın patlaması: 1 asker yaralı
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Siirt'in Pervari ilçesi Doğan köyü kırsalında mayın patlaması sonucu 1 asker yaralandı. Yaralı asker, helikopterle Siirt 3. Komando Tugay Komutanlığı'nda getirildi. Daha sonra yaralı asker ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı askerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.
Siirt'te mayın patlaması: 1 asker yaralı
SİİRT - Siirt'in Pervari ilçesi Doğan köyü kırsalında mayın patlaması sonucu 1 asker yaralandı.
Edinilen bilgiye göre olay, Pervari'ye bağlı Doğan köyü kırsalında askerlerin geçişi sırasında meydana geldi. Askerlerin geçişi sırasında mayın patlaması sonucu 1 asker yaralandı. Yaralı asker, helikopterle Siirt 3. Komando Tugay Komutanlığı'nda getirildi. Daha sonra yaralı asker ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralı askerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.