Siirt'te Konteyner Yangını Söndürüldü

Siirt'in Kurtalan ilçesinde konteyner çıkan yangın söndürüldü.

Kurtalan ilçesinde bir ailenin kaldığı Çakıllı ile Avcılar köyleri arasında bulunan konteynerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, konteyner kullanılamaz hale geldi.