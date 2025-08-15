Siirt'te Konteyner Yangını Söndürüldü

Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir ailenin kaldığı konteynerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucu konteyner kullanılamaz hale geldi.

Kurtalan ilçesinde bir ailenin kaldığı Çakıllı ile Avcılar köyleri arasında bulunan konteynerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, konteyner kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Abdurrahman Binay - Güncel
