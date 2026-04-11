Siirt'te müzikal tiyatro 'Kim Var?' sahnelendi
Siirt'te Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Kim Var?' projesi kapsamında lise öğrencileri, müzikal tiyatro etkinliği düzenleyerek sanatın önemine dikkat çekti. İl Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, sanatın gençlerin kendini ifade etme biçimi olduğunu vurguladı.

Siirt'te, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen "Kim Var?" projesi kapsamında müzikal tiyatro düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlik kapsamında lise öğrencilerinin hazırladığı resim sergisi ziyaret edildi.

İl Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, sanatın milletlerin hafızası, toplumların ruhu ve gençliğin kendini ifade etme biçimi olduğunu söyledi.

Sahne alan öğrencilerin eserlerinin yanı sıra emek, heyecan, umut ve yüreklerini de paylaştığını dile getiren Saz, şöyle konuştu:

"Eğitim yalnızca akademik başarıdan ibaret değildir, aynı zamanda estetik duyarlılık, vicdan, kültür ve medeniyet bilinci kazandırma sürecidir. Bu program, gençlerimizin yeteneklerini keşfetmelerine, özgüven kazanmalarına ve sanat yoluyla kendilerini ifade etmelerine imkan sağlayan çok kıymetli bir çalışmadır. Bizler inanıyoruz ki sanatla yetişen nesiller, daha duyarlı, daha üretken, daha güçlü ve daha bilinçli bir toplumun mimarı olacak."

Etkinlikte Takasbank Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, AK Parti İstanbul Milletvekili, besteci, şair ve piyanist Yücel Arzen Hacıoğulları ile çeşitli marş ve türküleri seslendirdi.

Programa Vali Kemal Kızılkaya, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Şube Müdürü İhsan Yalçınkaya, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Fecri Barlık
ABD-İran-Pakistan arasındaki 3’lü görüşmeye ara verildi

Dünyanın gözünü diktiği müzakerelerde yeni gelişme
Kütahya'da korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi

Kütahya'da korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi
İran tehdit etti, ABD gemisi Hürmüz'den geri döndü

İran tehdit etti, ABD anında geri adım attı
Yıllar sonra şampiyonluğa koşan Arsenal kendi sahasında yenildi

Kendi seyircisi önünde madara oldu

'İsrail için 100 bin savaşçım hazır' diyen ülke, Türkiye'yi tehdit etti

"İsrail için 100 bin asker hazır" diyen ülke, Türkiye'yi tehdit etti
Cardi B’de babalık krizi! DNA sonucu gerçeği ortaya çıkardı

İfşa gibi sonuç! Büyük sır açığa çıktı
Ünlü içerik üreticisi bütün dünyanın adını ezbere bildiği isimden daha fazla kazanıyor

1.5 yıllık kazancı olay oldu!

Yıllar sonra şampiyonluğa koşan Arsenal kendi sahasında yenildi

Kendi seyircisi önünde madara oldu

Fatma Nur öğretmenin katiline 126 yıl hapis talebi

Fatma öğretmenin katiline rekor ceza talebi
''Mucize'' denilerek duyuruldu! Livakovic'in geleceği arapsaçına döndü

''Mucize'' denilerek duyuruldu