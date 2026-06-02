Babasının kullandığı kepçenin altında kalan 3 yaşındaki Muhammed öldü

Siirt'in Pervari ilçesinde babasının kullandığı kepçenin altında kalan 3 yaşındaki Muhammed Aydınalp yaşamını yitirdi. Olay dün akşam köy kırsalındaki bahçede meydana geldi. Çocuğun cenazesi otopsinin ardından toprağa verildi, soruşturma sürüyor.

Olay, dün akşam saatlerinde, Pervari ilçesi Kilis köyünde meydana geldi. Mustafa Aydınalp, ailesiyle köy kırsalındaki bahçeye gitti. Bahçede çalışma yapan Mustafa Aydınalp'in manevra yaptığı iş makinesi, oğlu Muhammed'e çarptı. Muhammed Aydınalp iş makinesinin altında kalırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Muhammed Aydınalp'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Muhammed'in cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Otopsinin ardından çocuğun cenazesi, gece saatlerinde Kilis köyünde toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

