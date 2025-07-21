Siirt'te KBRN Tatbikatı Gerçekleştirildi

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) tehditlere karşı tatbikat gerçekleştirildi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, senaryo gereği tatbikatta, 2 işçi hidroklorik asit dolu bir varille temas ederek baygınlık geçirdi.

Durum, KBRN vakası olarak değerlendirilerek ilgili birimlere bilgi verildi.

Afad ekiplerinin yönlendirmesiyle olay yerine müdahale edilerek, gazdan etkilenen işçilere sıcak bölgede arındırma işlemi uygulandı. İşçiler, daha sonra Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tatbikata hastane personeli ile AFAD İl Müdürlüğü ekipleri katıldı.