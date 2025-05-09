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Siirt'te Kaybolan Mustafa'nın Cansız Bedenine Ulaşıldı

Siirt'te Kaybolan Mustafa'nın Cansız Bedenine Ulaşıldı
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Siirt'te Kezer Çayı'na girerek kaybolan Mustafa Kaya'nın cansız bedeni, dalgıç ekipleri tarafından yapılan arama çalışmaları sonucunda bulundu. Kaya'nın cenazesi otopsi için hastaneye kaldırıldı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çayda kaybolan Mustafa'nın cansız bedenine ulaşıldı (2)

Siirt'te sıcak havadan bunalıp, girdiği Kezer Çayı'nda kaybolan Mustafa Kaya'nın cansız bedenine ulaşıldı. Kaya'nın cansız bedeni, Batman itfaiyesi dalgıç ekipleri tarafından yapılan arama çalışması sonucu kaybolduğu yerin yakınında bulundu. Kaya'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Akif ÖZALP/ SİİRT,

Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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