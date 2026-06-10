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Siirt'te kaybolan çoban, 8 kilometre uzaklıkta bitkin halde bulundu /Ek görüntü

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Siirt'in Şirvan ilçesinde dün hayvan otlatırken kaybolan Metin Dizek, bu sabah kaybolduğu yerden 8 kilometre uzaklıktaki Bacavan Yaylası'nda bitkin halde bulundu. AFAD, jandarma ve UMKE ekiplerinin katıldığı geniş çaplı arama çalışmaları sonucu kurtarılan Dizek, hastanede tedavi altına alındı.

SİİRT'te, dün hayvan otlatırken kaybolan Metin Dizek (33), bu sabah, kaybolduğu alandan 8 kilometre uzaklıkta bitkin halde bulundu.

Şirvan ilçesi Sit Mahallesi kırsalında çobanlık yapan Metin Dizek'ten, dün öğle saatlerinden itibaren haber alamayan yakınları, kendi imkanlarıyla yaptığı aramalardan sonuç alamayınca akşam, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgede geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatıldı. Çalışmalara AFAD, jandarma, jandarma asayiş komando timleri, UMKE ekipleri ve güvenlik korucuları katıldı. Günün ilk ışıklarıyla arama faaliyetleri daha da geniş alana yayıldı. Ekiplerin çalışmaları sonucu, saat 08.00 sıralarında, Metin Dizek, kaybolduğu noktadan yaklaşık 8 kilometre uzaklıktaki Bacavan Yaylası'nda bulundu. Bitkin halde olan Dizek, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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