Siirt'te kaybolan 3 yaşındaki kız çocuğu bulundu

Eruh ilçesinde oyun oynamak için evden çıkarak kaybolan 3 yaşındaki Zilan Darga, yapılan dron destekli arama çalışmaları sonucunda yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulundu ve ailesine teslim edildi.

Siirt'in Eruh ilçesinde kaybolan 3 yaşındaki kız çocuğu bulundu.

Görendoruk köyünde yaşayan Zilan Darga, sabah saatlerinde oyun oynamak için evden çıktıktan sonra kayboldu.

Küçük çocuktan haber alamayan ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, jandarma ve Eruh Arama Kurtarma Derneği (ERKUT) ekipleri sevk edildi.

Bölgede dron destekli yapılan arama çalışması sonucu küçük çocuk, evinden yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulundu.

Darga, yapılan sağlık kontrolünün ardından ailesine teslim edildi.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz
