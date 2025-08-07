Siirt'te Kayalıklardan Düşen Çocuk Yaralandı

SİİRT'in Eruh ilçesinde hayvan otlatırken dengesini kaybedip kayalıklardan düşen A.Ç. (12) yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Eruh ilçesine bağlı Kekliktepe köyünde meydana geldi. A.Ç. isimli erkek çocuğu, küçükbaş hayvanları otlattığı sırada çıktığı kayalıklardan dengesini kaybederek düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve Eruh Arama ve Kurtarma Ekibi (ERKUT) ekipleri sevk edildi. Ayaklarında kırık olduğu belirlenen A.Ç., bulunduğu yerden alınıp sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Eruh Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.