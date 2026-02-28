Haberler

Siirt'te kardan kapanan 105 yerleşim yerinden 95'inin yolu ulaşıma açıldı

Siirt'te etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 105 yerleşim yerinden 95'ine yeniden ulaşım sağlandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, kent genelinde etkili olan kar nedeniyle kapanan yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Merkez ile Şirvan, Eruh, Baykan, Pervari ve Tillo'da kapanan 105 köy ve mezra yolundan 95'i yürütülen çalışmalar sonucu yeniden ulaşıma açıldı.

Ekipler, Pervari'de 4, Şirvan'da 4 ve Eruh'ta 2 yerleşim yerinde karla mücadelesine devam ediyor.

Kaynak: AA / Fecri Barlık
