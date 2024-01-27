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Siirt'te Kar Yağışı Nedeniyle Şırnak Kara Yolu Trafiğe Kapatıldı

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Siirt'te etkili olan kar yağışı nedeniyle Şırnak kara yolu araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Siirt Valiliği, Meşindağı geçidi mevkisinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Şırnak kara yolunun araç ve yaya trafiğine kapatıldığını duyurdu.

SİİRT'te etkili olan kar yağışı nedeniyle Şırnak kara yolu araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Siirt Valiliği, Meşindağı geçidi mevkisinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Şırnak kara yolunun araç ve yaya trafiğine kapatıldığını duyurdu. Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle Pervari ilçesi Geçittepe Gurup köy yolunda bulunan Söğütönü, Bent, Belenoluk Ormancık, Kışlacık, Düğüncüler, Yapraktepe, Doğan, Karadayı Mezrası, Sarıyaprak, Karamık mezrası ve Gümüşören köyüne bağlı Sarıçiçek ile Ulupınar mezarlarının yolu da ulaşıma kapandı. Şirvan ilçesinde de yoğun kar yağışı nedeniyle 4 köy yolunun ulaşıma kapandığı belirtilirken, İl Özel İdaresi ve Karayolları 94'üncü Şube şefliği ekiplerinin yollarda temizlik çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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