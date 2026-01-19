Haberler

Siirt'te yolları kardan kapanan köylerde rahatsızlanan hastalar hastanelere ulaştırıldı

Güncelleme:
Siirt'in Pervari ve Şirvan ilçelerindeki köylerde rahatsızlanan 3 kişi, hava koşulları nedeniyle güçlükle ulaşılan bölgelerde sağlık ekipleri tarafından hastanelere ulaştırıldı.

Siirt'in Pervari ve Şirvan ilçelerindeki iki köyde rahatsızlanan 3 kişi ekipler tarafından hastanelere ulaştırıldı.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, Pervari'nin Gümüşören köyünde ikamet eden 56 yaşındaki kalp hastası Süheyla Öktem'in rahatsızlanması üzerine yakınları 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

Bölgeye yönlendirilen sağlık ekibi, yolu kar nedeniyle kapalı olan köye ulaşamadı. Yardım istenmesi üzerine İl Özel İdaresi ekiplerince yapılan çalışmayla köy yolu ulaşıma açıldı.

Köye varan sağlık ekibi, ilk müdahalenin ardından Öktem'i hastaneye ulaştırdı.

Şirvan'ın Nallıkaya köyünde ise yüksek ateş nedeniyle rahatsızlanan 6 yaşındaki Elif Ayık ve rahatsızlanan 70 yaşındaki Zahide Ayık'ın yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Yolu kardan kapalı köye ulaşamayan sağlık ekibi, İl Özel İdaresinden yardım talebinde bulundu.

Yolun ulaşıma açılmasıyla köye varan sağlık ekibi, hastaları hastaneye ulaştırdı.

Öte yandan çığ düşmesi sonucu ulaşıma kapanan Pervari'nin Karşıyaka köy yolu ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
