Haberler

Siirt'te eğitime kar engeli

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Siirt'te etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın tüm eğitim kurumları kapalı olacak. Valilik, hava sıcaklıklarındaki düşüş ve olası don olaylarına dikkat çekti.

Siirt'te etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın eğitime ara verildiği duyuruldu.

Valilikten yapılan açıklamada, yarın yoğun kar yağışı beklendiği, gece ve sabah saatlerinde hava sıcaklığının hissedilir derecede düşeceğinin öngörüldüğü, buna bağlı buzlanma ve don olaylarının artacağı belirtildi.

Söz konusu nedenlerden dolayı yarın ildeki resmi ve özel tüm eğitim kurumları ile özel kreşler, gündüz bakımevleri ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Ayrıca, 0-6 yaşında çocuğu olan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan anneler ile malul, engelli ve hamile kamu personelinin yarın idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Kaynak: AA / Fecri Barlık - Güncel
Mehmet Akif Ersoy'dan etkin pişmanlık talebi! İfade vermek için adliyeye getirildi

Mehmet Akif Ersoy itirafçı oluyor! Ek ifade için adliyede
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

35 dakikalık yol 5 dakikaya iniyor! Bakan Uraloğlu bitiş tarihini açıkladı

İstanbul'u rahatlatacak proje! 35 dakikalık yol 5 dakikaya iniyor
Kayıp Elif Kumal'dan ilk ipucu! Erkek arkadaşı gözaltına alındı

Kayıp Elif Kumal'dan ilk ipucu! En yakını gözaltına alındı
Suudi Arabistan'dan BAE'ye ültimatom: 24 saatin var, askerlerini geri çek

Suudi Arabistan'dan çok sert ültimatom: Sadece 24 saatiniz var
'Galatasaray anlaştı' denilen futbolcu büyük ters köşe yaptı

"Galatasaray anlaştı" denilen futbolcudan büyük ters köşe
35 dakikalık yol 5 dakikaya iniyor! Bakan Uraloğlu bitiş tarihini açıkladı

İstanbul'u rahatlatacak proje! 35 dakikalık yol 5 dakikaya iniyor
Ülke genelinde yılbaşı için alınan tedbirler 4 gün boyunca uygulanacak

4 gün boyunca uygulanacak! Yüz binlerce polis sokağa iniyor
Mourinho Benfica'nın da başına bela oldu

Benfica'nın da başına bela oldu