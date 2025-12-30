Siirt'te eğitime kar engeli

Siirt'te etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın eğitime ara verildiği duyuruldu.

Valilikten yapılan açıklamada, yarın yoğun kar yağışı beklendiği, gece ve sabah saatlerinde hava sıcaklığının hissedilir derecede düşeceğinin öngörüldüğü, buna bağlı buzlanma ve don olaylarının artacağı belirtildi.

Söz konusu nedenlerden dolayı yarın ildeki resmi ve özel tüm eğitim kurumları ile özel kreşler, gündüz bakımevleri ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Ayrıca, 0-6 yaşında çocuğu olan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan anneler ile malul, engelli ve hamile kamu personelinin yarın idari izinli sayılacağı ifade edildi.