Siirt'te eğitime kar engeli

Güncelleme:
Siirt'te etkili olan kar yağışı nedeniyle valilik, bugün öğleden sonra kent genelindeki okullarda eğitime ara verildiğini açıkladı. Kar yağışı ve buzlanma riski konusunda uyarılar yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte etkili olan kar yağışının sürdüğü belirtildi.

Kar yağışı ve buzlanma riskine dikkat çekilen açıklamada, bugün kent genelindeki bütün okullarda öğleden sonra eğitime ara verildiği kaydedildi.

