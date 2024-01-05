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Siirt'te kar nedeniyle kapanan köy yolları ulaşıma açıldı

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Siirt'te etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Şirvan ilçesinin köy yolları ulaşıma açıldı. Bölgede etkili olan kar yağışı yüksek rakımlı köylerde ulaşımı aksattı. Kar yağışı nedeniyle kapanan Elmadalı ile Kesmetaş köy yolları Siirt İl Özel İdare ekiplerinin çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı.

Siirt'te kar nedeniyle kapanan köy yolları ulaşıma açıldı

SİİRT - Siirt'te etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Şirvan ilçesinin köy yolları ulaşıma açıldı.

Bölgede etkili olan kar yağışı yüksek rakımlı köylerde ulaşımı aksattı. Kar yağışı nedeniyle kapanan Elmadalı ile Kesmetaş köy yolları Siirt İl Özel İdare ekiplerinin çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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