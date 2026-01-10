Siirt'te kanser taramasına katılanlara küçük ev aleti hediyesi

SİİRT'te İl Sağlık Müdürlüğü, kanser taramalarına katılımı artırmak amacıyla yeni uygulama başlattı. Buna göre taramalara katılan vatandaşlar arasından her ay bir kişiye küçük ev aletleri hediye edilecek.

Siirt İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanı Uzm. Dr. Damla Taşçı Küçükşen, ocak ayının serviks (rahim ağzı) kanseri farkındalık ayı olduğunu hatırlatarak, yeni yılla birlikte tarama programlarına katılım oranlarını yükseltmeyi hedeflediklerini söyledi. Küçükşen, "Ocak ayı bilindiği üzere serviks kanseri yani rahim ağzı kanseri farkındalık ayıdır. Biz de bu ay vesilesiyle ve yeni bir yıla girmiş olmamız nedeniyle kanser taramalarına vatandaşlarımızın katılımını artırmayı planlıyoruz. Zaten köy köy, mahalle mahalle mobil mamografi aracımızla vatandaşlarımızı kanser tarama programlarına dahil etmeyi hedeflemiştik. KETEM birimlerimiz haftalık olarak ASM'lerimize giderek vatandaşlarımızın kanser taramalarına katılımını sağlıyor. Ayrıca sürekli eğitimlerle kanser taramaları ve farkındalık konusunda programlar düzenleyerek halkımızın bilinçlenmesini amaçlıyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi erken teşhis hayat kurtarır" dedi.

'TÜM İŞLEMLER ÜCRETSİZ YAPILIYOR'

Yapılan işlemlerin tamamen ücretsiz olduğunu belirten Uzm. Dr. Damla Taşçı Küçükşen, "30 yaş üstü kadınlarımızın her 5 yılda bir rahim ağzı kanseri taramalarını, 40 yaş üstü kadınlarımızın 2 yılda bir meme kanseri taramalarını, 50 yaş üstü kadın ve erkeklerimizin ise 2 yılda bir büyük abdest testi ile bağırsak kanseri taramalarını gerçekleştiriyoruz. Bu işlemler tamamen ücretsiz olarak yapılmakta olup, tüm KETEM'lerimizde ve mobil mamografi araçlarımızla sağlık merkezlerimizde uygulanmaktadır. Kanser taramalarına katılım oranlarına baktığımızda beklediğimiz seviyenin biraz altında olduğunu görüyoruz. Ancak kanserle mücadele kapsamında vatandaşlarımızın gösterdiği katkıdan dolayı Siirt İl Sağlık Müdürlüğü olarak, katılım sağlayan vatandaşlarımız arasından her ay bir kişiye, ev hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla küçük ev aletleri hediye edeceğiz" diye konuştu.

'AMACIMIZ ERKEN TEŞHİS İLE HAYAT KURTARMAK'

Yapılan taramaların amacının erken teşhisle hayat kurtarmak olduğunu vurgulayan Uzm. Dr. Damla Taşçı Küçükşen, şöyle konuştu: "Özellikle rahim ağzı kanserine sebep olan ve halk arasında 'mikrop' olarak bilinen etkenin taramasını yapıyoruz. Bu etken yaklaşık 10-15 yıl içerisinde kansere dönüşebilen bir sürece sahiptir. Biz bu durumu erken evrede tespit ettiğimizde, henüz kanserleşme sürecine girmeden etkin tedavi yöntemleriyle süreci geri çevirme şansımız olabiliyor. Meme kanseri taramalarında da erken evrede teşhis konulduğunda, bazen küçük bir cerrahi müdahale ile bile tedavi şansı oldukça yüksek olmaktadır. Amacımız erken teşhisle hayat kurtarmaktır. Biz üzerimize düşen tüm gayreti göstermeye devam ediyoruz. Vatandaşlarımızdan da beklentimiz, uygun yaş aralığında olan herkesin kanser taramalarına katılım sağlamasıdır. Tekrar ve tekrar söylüyoruz: Erken teşhis hayat kurtarır."