Siirt'te İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı düzenlendi

Siirt'te düzenlenen İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programında milli değerlere vurgu yapıldı. Öğrencilerin oratoryo gösterisi ile zenginleştirilen etkinlikte, ödüller sahiplerini buldu.

Siirt'te İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Atatürk Anadolu Lisesi tarih öğretmeni Ömer Tüzer, programda yaptığı konuşmada, milli şair Mehmet Akif Ersoy'u rahmetle andığını söyledi.

Tüzer, İstiklal Marşı'nın milletin en zor günlerinde ortaya koyduğu kararlılık, vatan ve bayrak uğruna gösterdiği eşsiz fedakarlığın destansı bir ifadesi olduğunu belirtti.

Öğrencilerin oratoryo gösterisinin sunduğu programda, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Program fotoğraf sergisinin gezilmesiyle sona erdi.

Programa, Vali Kemal Kızılkaya ve eşi Nurten Kızılkaya, Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Coşkun, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Özmen, kurum müdürleri, öğretmen ile öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz
