Siirt'te İşçi Taşıyan Midibüs Şarampole Devrildi: 15 Yaralı
Siirt'in Şirvan ilçesinde işçileri taşıyan bir midibüsün şarampole devrilmesi sonucu 2'si ağır 15 kişi yaralandı. Olay yerine AFAD, jandarma, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Siirt'in Şirvan ilçesinde işçileri taşıyan midibüsün şarampole devrilmesi sonucu 2'si ağır 15 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen özel bir madene işçi taşıyan 34 DKK 706 plakalı midibüs, Şirvan-Cevizlik kara yolu Maden köyü yol ayrımında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada, midibüsteki 2'si ağır 15 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Fecri Barlık - Güncel