Siirt'te İnşaatta Düşen İşçi Hayatını Kaybetti
Siirt'in Veyselkarani Mahallesi'nde inşaatın 8. katından düşen 48 yaşındaki işçi R.Y. hayatını kaybetti. Olay sonrası sağlık ekipleri ve polis bölgeye sevk edildi.
Siirt'te inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti.
Veyselkarani Mahallesi'ndeki inşaatın 8. katında çalışan 48 yaşındaki R.Y, dengesini kaybederek havalandırma boşluğundan zemine düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde R.Y'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
R.Y'nin cenazesi otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel