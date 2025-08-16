Siirt'te "İl Yaşlılık Çalıştayı" yapıldı

Siirt'te 'İl Yaşlılık Çalıştayı' yapıldı
Güncelleme:
Siirt'in Tillo ilçesinde "2. Yaşlılık Şurası" kapsamında "İl Yaşlılık Çalıştayı" düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yaşlıların yaşam kalitesini artırmak, sorunlarına çözüm bulmak ve hak temelli yaşlanma politikaları geliştirmek amacıyla yapılacak "2. Yaşlılık Şurası" kapsamında Gençlik Merkezi Konferans Salonu'nda çalıştay gerçekleştirildi.???????

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sabri Sidar, burada, yaşlı nüfusun artmasıyla "yaşlı hakları", "aktif" ve "sağlıklı yaşlanma" konularının önem kazandığını söyledi.

Çalıştayla yaşlı bireylerin yaşam kalitesinin artırılmasının planlandığını belirten Sidar, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleriyle ülkemizde 2024 yılı 'Emekliler Yılı', 2025 yılı ise 'Aile Yılı' olarak ilan edilmiştir. Kıymetli büyüklerimizin, ailenin kuşaklar arası hafızası ve toplumsal değerlerin taşıyıcısı olduğu dikkate alındığında yaşlılık alanındaki politikaların 'Aile Yılı' kapsamında yeniden ele alınarak daha bütüncül yeni politikalar çerçevesinde hizmetlerin geliştirilmesi amacıyla 2. Yaşlılık Şurası yapılacaktır. Şuranın yapılmasında ülkemizde sağlık ve teknoloji alanında yaşanan gelişmeler sonucunda ortalama yaşam süresinin uzaması ve bunun sonucunda yaşlı nüfus oranının yıldan yıla artmaya devam etmesi etkili olmuştur."

Sidar, Türkiye'nin yüzde 10,6 yaşlı nüfus oranıyla 'Çok Yaşlı Toplum' sınıfına dahil olduğunu bu oranın kentlerinde yüzde 5,8 olduğunu belirtti.

Söz konusu durumun yaşlılara sunulan hizmetlerin, sayısının arttırılmasını ve ihtiyaçlara göre çeşitlendirilmesini gerekli kıldığını dile getirerek, "Çalıştaydan çıkacak fikirler, Siirt'te yaşlılara yönelik daha kapsayıcı hizmetler sunma hedefini güçlendirecek ve bu günümüzle birlikte geleceğin şehir kültürünü, dayanışma anlayışını ve hizmet vizyonunu şekillendirecektir." şeklinde konuştu.

Yaşlıların sosyal hayata katılımını artırmak ve birlikte üretebilecekleri alanlar oluşturmayı hedeflediklerini vurgulayan Sidar, programa katılımlarından dolayı herkese teşekkür etti.

Konuşmanın ardından programda akademisyenler tarafından sunum yapıldı.

Çalıştaya, Vali Yardımcısı Rabia Naçar Çanakcıoğlu, bazı kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
