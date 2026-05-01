Siirt'te iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

SİİRT'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 araç takla atarak ters döndü, 2 sürücü yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Kurtalan Caddesi'nde meydana geldi. Abdullah I. yönetimindeki 34 FYY 119 plakalı otomobil ile Mehmet Z. yönetimindeki 56 AR 256 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 56 AR 256 plakalı otomobil savrularak takla atıp ters döndü. Kazada araç sürücüleri yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan sürücüler, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle caddede trafik bir süre kontrollü sağlandı. Araçların kaldırılmasıyla ulaşım normale dönerken, kaza ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı