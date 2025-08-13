Siirt'te İki Grup Arasında Kavga Güvenlik Kamerasında
Siirt'te 2 grup arasında meydana gelen kavga, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Bahçelievler Mahallesi'nde yaşanan olayda taraflar, bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başlayarak tekmeli ve yumruklu saldırılara girişti.
Olay, dün akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Turan Beyazıt Caddesi'nde meydana geldi. 2 grup arasında, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada taraflar, birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırmaya başladı. Olay sonrası kavgaya karışanlar bölgeden uzaklaşırken, kavga çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel