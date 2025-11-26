Haberler

Siirt'te İki Grup Arasında Kavga: 3 Yaralı

Güncelleme:
Siirt'te Kooperatif Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı. Olay anı cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis soruşturma başlattı.

SİİRT'te iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Olay, akşam saatlerinde Kooperatif Mahallesi 1750'nci Sokak'ta meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan sözlü tartışma, kısa sürede büyüyerek tekmeli ve yumruklu kavgaya dönüştü. Olayda 3 kişi yaralanırken, çevredekiler araya girerek tarafları ayırmaya çalıştı. Kavga anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
