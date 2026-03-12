Haberler

Siirt'te yetim ve ihtiyaç sahipleri yararına iftar programı düzenlendi

Siirt'te İHH İnsani Yardım Derneği tarafından düzenlenen iftar programında, elde edilen gelirler yetim ve ihtiyaç sahiplerine bağışlanacak. Programda Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

Siirt'te İnsan Hak ve Hürriyetleri ( İhh ) İnsani Yardım Derneğince yetim ve ihtiyaç sahipleri yararına iftar programı düzenlendi.

Kentte bir düğün salonunda gerçekleştirilen programda Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

İhh Siirt İnsani Yardım Derneği Başkanı Faruk Süzgün, programda yaptığı konuşmada, bağışların kabul edildiği etkinlikten elde edilen gelirlerin yetimlere ve ihtiyaç sahiplerine harcanacağını kaydetti.

Yetimlerle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Süzgün, ramazanın bereketini yetimlerle paylaştıklarını ve İHH olarak yetim sofraları kurmaya, ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Kaynak: AA / Recep Çelik
