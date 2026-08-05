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Siirt'te Yapay Zekalı Hız Tespiti

Siirt'te Yapay Zekalı Hız Tespiti
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Siirt'te, trafik polisleri, radar uygulamalarını yapay zeka destekli mobil hız tespit sistemiyle gerçekleştiriyor.

Siirt'te, trafik polisleri, radar uygulamalarını yapay zeka destekli mobil hız tespit sistemiyle gerçekleştiriyor.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi envanterine giren yerli ve milli Yeni Nesil Mobil Hız Tespit Sistemi (MHTS), Siirt-Tillo çevre yolunda uygulanmaya başlandı.

Gece gündüz ve türlü hava koşulunda çalışabilen sistem, aynı anda 4 şeritte hız tespiti yapabiliyor.

Plaka okuyabilen, araçların cinsini, markasını ve rengini tespit edebilen sistem, verileri anlık olarak emniyetin PolNet (Polis Bilişim Ağı) ağına aktarıyor.

Operatör müdahalesi olmadan otomatik hız tespiti gerçekleştirebilen sistemle hız ihlallerinin daha etkin şekilde saptanarak trafik kazalarının azaltılmasına ve can güvenliğinin artırılmasına katkı sağlanması amaçlanıyor.

Kaynak: AA
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