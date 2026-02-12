Haberler

Siirt'te heyelan nedeniyle kapanan köy yolları ulaşıma açıldı

Siirt'in Pervari, Şirvan ve Tillo ilçelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan köy yolları, İl Özel İdaresi ekiplerinin yaptığı çalışmalarla yeniden ulaşıma açıldı.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, ilçelerden Şirvan'ın Cevizlik ile Pirinçli, Tillo'nun Akyayla ve Pervari'nin Yukarıbalcılar köy yolları aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen heyelan nedeniyle kapandı.

İhbar üzerine bölgelere İl Özel İdaresi ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin çalışmaları sonucu yollar ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel




