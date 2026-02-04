Siirt'te havalandırma boşluğuna düşen kadın yaralandı
Siirt'te bir restoranda temizlik yapan Kübra K, havalandırma boşluğuna düşerek yaralandı. Olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.
Siirt'te havalandırma boşluğuna düşerek yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.
Kentte bir restoranda çalışan Kübra K, temizlik yaptığı sırada havalandırma boşluğuna düştü.
Çalışanların 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmaları sonucu Kübra K, düştüğü yerden çıkarıldı.
Yaralı kadın, ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel