Kurtalan'da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
Siirt'in Kurtalan ilçesinde hafriyat yüklü kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Kaza, Kurtalan-Batman karayolu Toytepe köyü mevkisinde meydana geldi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Siirt'in Kurtalan ilçesinde devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 06 GD 9029 plakalı hafriyat yüklü kamyon, Kurtalan-Batman karayolunun Toytepe köyü mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ambulansla Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Abdurrahman Binay