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Kurtalan'da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

Kurtalan'da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
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Siirt'in Kurtalan ilçesinde hafriyat yüklü kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Kaza, Kurtalan-Batman karayolu Toytepe köyü mevkisinde meydana geldi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 06 GD 9029 plakalı hafriyat yüklü kamyon, Kurtalan-Batman karayolunun Toytepe köyü mevkisinde devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ambulansla Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Abdurrahman Binay
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