Siirt'te "İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı" yapıldı

Siirt'te, "İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı", Vali Kemal Kızılkaya başkanlığında düzenlendi.

Valiliğin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşıma göre, Vali Kızılkaya başkanlığında Valilikte gerçekleştirilen haftalık toplantıda, ilde alınan güvenlik tedbirleri değerlendirildi.

Asayiş, terör, mali ve organize suçlar, uyuşturucu, düzensiz göç, kaçakçılık ve siber suçlar, okul çevreleri ve güvenliği, trafik tedbirlerinin ele alındığı toplantıda, yılbaşı kapsamında alınacak güvenlik ve asayiş tedbirleri de görüşüldü.