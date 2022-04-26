SİİRT'TE ETKİLİ OLAN YAĞIŞLAR SELE NEDEN OLDU
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Siirt'in Baykan ilçesinde etkili olan şiddetli yağışın sele dönüşmesiyle Çaykaya köyü mevkisinde kara yolu çift yönlü ulaşıma kapandı.
BAYKAN, SİİRT (DHA) - Siirt'in Baykan ilçesinde etkili olan şiddetli yağışın sele dönüşmesiyle Çaykaya köyü mevkisinde kara yolu çift yönlü ulaşıma kapandı. Karayolları ekiplerince, suyun yönünün değiştirilerek, yolun tekrar ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı.
Demirören Haber Ajansı / Güncel