Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bir hasta erken teşhisle sağlığına kavuştu

Güncelleme:
Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan rutin kontroller sonucu sol böbreğinde tümör tespit edilen 46 yaşındaki Sultan Yıldırım, erken teşhisle başarılı bir ameliyatla sağlığına kavuştu.

Siirt'te bir hasta, erken teşhisle sağlığına kavuştu.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, hastaneye başvuran 46 yaşındaki Sultan Yıldırım'a yapılan rutin sağlık kontrolleri sırasında sol böbreğinde kitle (tümör) tespit edildi.

Yapılan tetkikler sonucunda hastanın acil cerrahi müdahale gerektirdiği belirlendi.

Hasta, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Azmi Levent Sağnak ve Üroloji Uzmanı Op. Dr. Samir Jafarguliyev tarafından ameliyata alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sağnak, hastanın sol böbrekte saptanan kitlenin boyutu ve yerleşimi nedeniyle radikal nefrektomi kararı alındığını belirterek, "Ameliyat ekip çalışmasıyla planlandığı şekilde ve sorunsuz geçti. Erken tanı sayesinde hastamızın tedavi süreci başarılı bir şekilde tamamlandı." dedi.

Jafarguliyev de bu tür vakalarda zamanında müdahale büyük önem taşıdığını kaydetti.

Hasta, tedavisinin ardından taburcu edildi.

