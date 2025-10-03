Siirt'te Emzirme Haftası Etkinliği Düzenlendi
Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 'Emzirme Haftası' dolayısıyla bir etkinlik gerçekleştirdi. Etkinlikte anne sütünün bebek sağlığı üzerindeki önemi vurgulandı, pasta kesildi ve annelere hediyeler verildi.
Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, her yıl 1-7 Ekim'de kutlanan "Emzirme Haftası" dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.
Hastane danışma biriminde gerçekleştirilen etkinlikte anne sütünün bebek sağlığı üzerindeki etkileri anlatıldı.
Etkinlikte, pasta kesildi ve annelere çeşitli hediyeler verildi.
Etkinliğe, İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, hastane idarecileri, sağlık çalışanları ve anneler katıldı.
Kaynak: AA / Recep Çelik - Güncel