Siirt'te Emekli Esnaf Ali Demir'den 200 Bin Lira Bağış

Siirt'te emekli esnaf Ali Demir'in, Filistin ve bir Afrika ülkesindeki ihtiyaç sahipleri için 200 bin lira bağışta bulunduğu belirtildi.

İl Müftülüğünden yapılan açıklamada, Demir'in İsrail'in saldırıları sonucu mağduriyet yaşayan Filistinliler ve bir Afrika ülkesindeki ihtiyaç sahipleri için 100'er bin lira bağışta bulunduğu ifade edildi.

Demir'in parayı Filistin ve Afrika'dakilere ulaştırılmak üzere Türkiye Diyanet Vakfı Siirt Şubesi Başkanı ve Siirt Müftüsü Şakir Pinal'e teslim ettiği belirtilen açıklamada, bağıştan dolayı hayırsever Demir'e teşekkür edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Müftüsü Pinal, bu anlamlı bağışın, Filistin ve Afrika'daki mazlum insanlar için önemli bir destek olduğunu kaydetti.