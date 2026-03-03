Siirt'te ebeveyn kaybı yaşamış ailelere ziyaret
Siirt Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, ebeveyn kaybı yaşayan ailelerle iftar ziyaretleri gerçekleştiriyor. 'Aile Sofrasında Ramazan Bereketi Projesi' kapsamında ailelere sosyal hizmetler hakkında bilgi veriliyor ve iftarlıklar dağıtılıyor.
Siirt Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, ebeveyn kaybı yaşamış ailelere iftar ziyaretleri gerçekleştiriyor.
İl Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, "Aile Sofrasında Ramazan Bereketi Projesi" kapsamında il müdürü Sabri Sidar ve beraberindeki ekip iftar vakitlerinde aileleri evlerinde ziyaret ediyor.
Her akşam farklı bir aileyi ziyaret eden ekip, kurumun sosyal hizmetleri hakkında bilgi verip yalnız olmadıklarını hissettiriyor, müdürlük tarafından temin edilen iftarlıkları ulaştırıyor.
Ailelerin taleplerinin de alındığı ziyarette, çocuklarının sosyal ve psikolojik gelişim süreçlerine yönelik değerlendirmeler yapılıyor.