Siirt'te ebeveyn kaybı yaşamış ailelere ziyaret

Siirt Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, ebeveyn kaybı yaşamış ailelere iftar ziyaretleri gerçekleştiriyor.

İl Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, "Aile Sofrasında Ramazan Bereketi Projesi" kapsamında il müdürü Sabri Sidar ve beraberindeki ekip iftar vakitlerinde aileleri evlerinde ziyaret ediyor.

Her akşam farklı bir aileyi ziyaret eden ekip, kurumun sosyal hizmetleri hakkında bilgi verip yalnız olmadıklarını hissettiriyor, müdürlük tarafından temin edilen iftarlıkları ulaştırıyor.

Ailelerin taleplerinin de alındığı ziyarette, çocuklarının sosyal ve psikolojik gelişim süreçlerine yönelik değerlendirmeler yapılıyor.