Haberler

Siirt'te Dünür Kavgası: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Siirt'te dünür iki aile arasında çıkan kavgada 3 şüpheli gözaltına alındı. Olay, tekmeler, yumruklar ve bıçaklarla gerçekleşirken, kavga anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

SİİRT'te dünür iki aile arasında çıkan tekmeli, yumruklu ve bıçaklı kavgada 3 şüpheli gözaltına alındı. Kavga, cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Olay, öğle saatlerinde Bahçelievler Mahallesi 1418'inci Sokak'ta meydana geldi. Dünür iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Kavgada baston ve ekmek bıçağı da kullanıldı. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri, tarafları güçlükle ayırdı. Bir şüphelinin elindeki ekmek bıçağı ise polis tarafından alındı. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kavga anı ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde tarafların birbirine saldırmaya çalıştığı, polis ekiplerinin müdahalesi sırasında bir şüphelinin elindeki ekmek bıçağının alındığı anlar yer aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Orta Doğu'da yeni savaş! ABD ve İsrail saldırdı, İran karşılık veriyor

ABD ve İsrail saldırdı, İran'dan güçlü karşılık geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

''İzmir'de oynamak istiyoruz'' demişti! Göztepe'den Arda Turan'a cevap

''İzmir'de oynamak istiyoruz'' demişti! Göztepe'den Arda'ya cevap
Ecel terleri döktüğümüz maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü

Sakin sakin otururken televizyonda gördüğüne dayanamadı
Emre Belözoğlu yönetimindeki Kasımpaşa kendi sahasında ağır yaralı

Fener maçı sonrası sahasında rezil oldu!
İran'ın Bahreyn'deki ABD donanma üssünü vurduğu anlar kamerada

Canlı yayında savaş! ABD donanma üssünün vurulduğu anlar kamerada
''İzmir'de oynamak istiyoruz'' demişti! Göztepe'den Arda Turan'a cevap

''İzmir'de oynamak istiyoruz'' demişti! Göztepe'den Arda'ya cevap
Galatasaray taraftarını delirten Fatih Terim sansürü

O parmağın kimi kapattığını öğrenince inanamayacaksınız
Savaş şiddetleniyor: İran'dan İsrail'e misilleme geldi

Savaş şiddetleniyor: İran'dan beklenen hamle geldi