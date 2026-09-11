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Siirt'te doğumsal anomali tespit edilen bebek ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Siirt'te doğumsal anomali tespit edilen 2 günlük bebeğin acil cerrahi müdahale için ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildiğini bildirdi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Siirt'te doğumsal anomali tespit edilen 2 günlük bebeğin acil cerrahi müdahale için ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildiğini bildirdi.

Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören bebeğin, acil cerrahi müdahale amacıyla Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla İstanbul Mehmet Akif Ersoy Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiğini belirtti.

Bebeğe acil şifalar dileyen Memişoğlu, "Zamanla yarışarak süreci titizlikle yöneten ekiplerimize teşekkür ediyorum. En zor şartlarda, en kritik anlarda insan, önce insan." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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