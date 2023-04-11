Siirt'te dilencilere yönelik denetim yapıldı

Siirt Belediyesince dilencilere yönelik denetim yapıldı.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların şikayeti üzerine cami, hastane, trafik ışıkları ve caddelerde çoğunluğu kadınlardan oluşan, küçük yaştaki çocukları ve bebekleri kullanarak dilencilik yapanlara yönelik denetim yaptı.

Ekipler, Cumhuriyet ve Güres caddelerinde vatandaşların manevi duygularını istismar eden 2 kişiyi müdürlüğe götürdü.

Üst aramalarında çıkan 430 liraya el konuldu, Kabahatler Kanunu çerçevesinde işlem yapıldı.