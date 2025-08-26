Siirt'te Devrilen Vinç Sürücüsünü Yaraladı

Siirt'te Devrilen Vinç Sürücüsünü Yaraladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt'in Kurtalan ilçesinde kontrolden çıkan bir vinç devrildi, sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde devrilen vincin sürücüsü yaralandı.

Siirt-Kurtalan kara yolunun Kayabağlar beldesi kavşağında kontrolden çıkan 72 ACE 072 plakalı vinç devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yaralanan sürücü, ambulansla Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Abdurrahman Binay - Güncel
Leman Sam, konser verdiği ilimizde sahneden belediyeyi bombaladı

Konser verdiği ilimizde sahneden belediyeyi bombaladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Benfica'ya elenirse Mourinho'nun yeni takımını açıkladılar

Benfica'ya elenirse Mourinho'nun yeni takımını açıkladılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.