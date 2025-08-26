Siirt'te Devrilen Vinç Sürücüsünü Yaraladı
Siirt'in Kurtalan ilçesinde kontrolden çıkan bir vinç devrildi, sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Siirt'in Kurtalan ilçesinde devrilen vincin sürücüsü yaralandı.
Siirt-Kurtalan kara yolunun Kayabağlar beldesi kavşağında kontrolden çıkan 72 ACE 072 plakalı vinç devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yaralanan sürücü, ambulansla Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Abdurrahman Binay - Güncel